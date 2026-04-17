Резкое похолодание и снег придут в Подмосковье 19–20 апреля

ГУ МЧС России по Московской области объявило экстренное предупреждение из-за резкого похолодания и снега, которые ожидаются в регионе 19–20 апреля.

По прогнозам синоптиков, у казанный период в ночные часы температура в Подмосковье опустится до отрицательных значений. Столбики термометров будут показывать до минус 3 градусов.

В регионе пойдут осадки смешанной фазы. Дождь будет сменяться мокрым снегом. Порывы ветра усилятся до 15 м/c. Появится гололедица.

В МЧС предупредили, что из-за резкого ухудшения погодных условий и понижения температуры возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. В ведомстве напомнили, что нельзя пользоваться неисправными электроприборами и самодельными электронагревательными приборами.

Запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов. Нельзя оставлять включенную технику без присмотра.

Кроме того, при непогоде пешеходов просят проявлять внимательность при переходе улиц и дорог, двигаться осторожно. Водителям необходимо строго следовать ПДД и избегать опасных маневров, в том числе не тормозить резко на влажной дороге. Также нельзя парковать машины вблизи деревьев.

Ранее о жуткой погоде 19–20 апреля также предупредили москвичей. В столице ожидается похолодание, дождь и мокрый снег.

