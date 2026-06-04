Жители Подмосковья могут зажечь онлайн «Свечу памяти» в честь героев ВОВ

10 июня в России стартует всероссийская интернет-акция «Свеча памяти». До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый желающий может зажечь виртуальную свечу в знак скорби о 27 миллионах жертв Великой Отечественной войны, сообщают организаторы.

22 июня — день, который находит отклик в сердце каждой семьи. Ровно 85 лет назад, в эту дату, началась война. Это число напоминает нам о том, какой ценой достается мир, о героизме, страданиях, стойкости и силе духа людей, которые привели нашу страну к Победе.

С 2004 года в эту памятную дату россияне выходят на улицы и зажигают настоящие свечи, чтобы почтить тех, кто пал на полях сражений. Однако в 2020 году из-за пандемии это стало невозможным, и тогда благотворительный фонд «Память поколений» впервые провел акцию в онлайн-формате. Такой подход сохранили и позже, потому что он позволил миллионам людей почувствовать единство, даже находясь вдали друг от друга.

Участвовать может любой желающий: достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и кликнуть на кнопку «Зажечь свечу памяти». После этого ваша свеча загорится на интерактивной «Карте памяти», и вы сможете увидеть, сколько человек в вашем регионе уже произнесли «я помню». Акция не только помогает сохранить воспоминания, но и дает возможность оказать реальную помощь: на сайте можно перечислить пожертвование в пользу ветеранов.

На портале акции есть особый раздел «22 июня в историях» — коллекция живых голосов прошлого. Это погружение в историю по «фронтовой дороге», где каждый новый пункт — видео с рассказом очевидца. О Великой Отечественной войне говорят те, кто пережил ее сам: фронтовики, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие узники концлагерей.

Присоединяйтесь, чтобы вместе сохранить память о героическом подвиге и поддержать ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.