Не показывайте видео слабонервным: мужчина залез на опору ЛЭП и передал привет

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту опасного инцидента с участием местного жителя. Он залез на линию электропередачи высотой минимум 20 метров, чтобы записать привет некоему Владимиру Александровичу, сообщает 112 .

На кадрах мужчина по имени Артем забрался на самую верхушку металлической опоры линии электропередачи. Ее высота составляет не менее 20 метров.

Находясь на опасной высоте, приморец записал видеообращение, адресованное знакомому по имени Владимир Александрович. В видео мужчина передал привет его сыну, пожелав молодому человеку крепкого здоровья и удачи. После публикации записи в интернете экстремальным поступком заинтересовались в правоохранительных органах.

Сотрудники МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего на ЛЭП. По предварительной информации, совершивший опасный подъем гражданин может иметь диагностированное психическое заболевание. Проверку по данному факту уже проводят.

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