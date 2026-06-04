Переселение кошачьих душ: умерший кот вселился в собрата в деревне

Россиянка Анна в своем блоге ryllskayany поделилась с подписчиками личной трагической историей — она столкнулась с труднообъяснимым «мистическим» явлением после гибели любимого питомца. Кота звали Пушистик, его девушка спасла на улицах Москвы в июне 2023 года и позже перевезла жить к матери в сибирское село, где в дальнейшем и произошел странный инцидент.

Спустя два года после спасения кота девушка снова приехала в гости к родственникам в населенный пункт под Новосибирском. Сразу по прибытии она заметила странное поведение матери и отсутствие Пушистика во дворе.

После долгих расспросов выяснилось, что кот погиб буквально за два дня до ее приезда. За неделю до этого питомец вернулся домой с поврежденной передней правой лапой, а чуть позже брат Анны обнаружил животное во дворе практически без дыхания. Спасти питомца не удалось.

По словам матери, домашнего любимца намеренно отравили соседи. Он часто прибегал играть на их лужайку и следил за домашней птицей.

После многочасовой истерики и шока Анна столкнулась с явлением, которое сама назвала событием за гранью фантастики. За день до отъезда на веранду дома прибежал второй питомец семьи — старый черный кот Мусик. Он всегда отличался независимым характером и никогда не шел к девушке на руки.

В этот раз Мусик поджал переднюю правую лапу и прибежал на трех конечностях, в точности копируя походку травмированного перед смертью Пушистика. Весь день черный кот ластился, спал с Анной и пытался сосать свой хвост, что было уникальной привычкой погибшего кота.

Девушка призналась, что восприняла случившееся как возможность попросить у Пушистика прощения за то, что ее не было рядом в момент его гибели. На следующее утро мистическое поведение животного прекратилось. Черный кот снова стал холоден к гостье и начал передвигаться на всех четырех лапах, об этом блогер рассказала в своем видео.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.