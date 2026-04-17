В Подмосковье объявили «желтый уровень» опасности из-за тумана

В Московской области объявлен «желтый уровень» погодной опасности. Соответствующее предупреждение действует с 21:00 17 апреля до 09:00 18 апреля, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра .

Синоптики прогнозируют, что в ночные и утренние часы 18 апреля в отдельных районах Подмосковья ожидается туман. Видимость на дорогах может существенно снизиться, что представляет опасность для автомобилистов. Особенно внимательными следует быть водителям на трассах и загородных шоссе.

В связи с неблагоприятным погодным явлением специалисты рекомендуют соблюдать повышенную осторожность. Автомобилистам советуют снижать скорость, держать безопасную дистанцию и включать противотуманные фары. Пешеходам также стоит быть внимательными при переходе дорог в условиях ограниченной видимости.

Предупреждение о тумане действует до утра пятницы. К середине дня 18 апреля погодные условия, по прогнозам, нормализуются, видимость улучшится. Спасатели и дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. За экстренной помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.