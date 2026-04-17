Школьники создали фейк-профиль учителя и заставили его «признаться» в педофилии

Следователи СК заинтересовались трендом на фейки с клеветой про учителей в РФ

Сотрудники СУ СК России по Сахалинской области проверяют информацию о распространении подростками фейкового видео с жителем областного центра по статье 137 Уголовного кодекса России («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи организовали проверку. В ходе нее найдут людей, публикующих фейковые записи.

Канал в MAX «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета» ночью писал о том, что подростки в Сахалинской области монтируют фейковые видео, на которых обвиняют учителей в педофилии, и выкладывают в интернет. Инцидент произошел в школе в Южно-Сахалинске.

Один из преподавателей общеобразовательного учреждения рассказал, что неизвестные создали фейковый профиль в интернете и выкладывают туда публикации от его лица. На записи идет эфир, в который вмонтировали фото учителя. Его называют педофилом и заявляют, что он якобы совершал преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Профиль мужчины используют для оскорбления других учителей.

«Это похоже на компанию по дискредитации всего педагогического состава школы, в которой меня используют как „главную мишень“», — подчеркнул пострадавший преподаватель.

