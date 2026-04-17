Стало известно, когда стоимость чашки кофе в России составит 1000 руб

Аналитик Миролюбов: через 4–5 лет чашка кофе может подорожать до 1000 руб

Экономический аналитик Денис Миролюбов заявил, что через четыре–пять лет чашка кофе может подорожать до 1000 рублей. Рост цен связан с мировым дефицитом и внутренними издержками кофеен, сообщает «Абзац» .

По данным Росстата, за год натуральный зерновой кофе в России подорожал на 25–29%, а спрос на напитки из него снизился на 14–21%.

«Важно отметить, что рынок уходит в режим дефицита, а не просто инфляции. И при такой динамике чашка кофе может стоить 1000 рублей уже через четыре-пять лет. Ключевые факторы роста находятся не внутри России. В первую очередь причиной является падение урожая в Бразилии и Вьетнаме из-за засухи. В результате это приводит к падению производства и отражается на мировых ценах. Отдельно стоит учитывать внутренние издержки кофеен: аренду, зарплаты и налоги. Даже при стабилизации цен на сырье конечная цена чашки продолжит расти», — рассказал Миролюбов.

По его словам, дальнейшее подорожание приведет к сжатию рынка: часть клиентов перейдет на домашний кофе или более дешевые альтернативы, снизится трафик, слабые заведения закроются.

«Выживут в основном сети и сильные точки с лояльной аудиторией. Но даже они будут вынуждены адаптироваться: ухудшать себестоимость, менять меню и поднимать цены. В итоге кофе из повседневной привычки превратится в эпизодическую покупку», — заключил аналитик.

