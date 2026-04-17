Посмотрите в зеркало: стоматолог назвал явный признак нарушения прикуса

Если нижние зубы перекрывают верхние, это может указывать на перекрестный прикус и требует осмотра специалистом, сообщил РИАМО врач-стоматолог, основатель международного бренда Максим Обушенков.

«В боковых отделах верхние зубы могут располагаться «внутри» по отношению к нижним. Иногда это сопровождается асимметрией лица — заметным смещением подбородка. Обратная ситуация: когда верхние зубы соприкасаются с нижними, касаясь их внешней стороны», – сказал Обушенков.

Он добавил, что также среди признаков, когда в переднем отделе верхние зубы при смыкании оказываются позади нижних, словно «прячутся» за ними.

«Любая из этих особенностей указывает на неправильный прикус и требует консультации специалиста. Определить перекрестный прикус можно даже самостоятельно, просто посмотрев в зеркало: если зубы нижней челюсти перекрывают верхние, создавая «перекрест», это сигнал о нарушении», – предупредил врач.

Обушенков уточнил, что современные методы лечения безопасны, комфортны и обычно включают установку брекетов и других ортодонтических конструкций, а также упражнения для укрепления жевательных мышц и занятия с логопедом.

