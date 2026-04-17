Цены на бензин в США могут резко взлететь

Цены на бензин в Соединенных Штатах могут взлететь до 6,5 долларов за галлон

Стоимость бензина в Соединенных Штатах на фоне боевых действий на Ближнем Востоке и турбулентности на мировом рынке нефти в ряде штатов может вырасти до шести с половиной долларов за галлон. Об этом РИА Новости рассказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Средняя стоимость бензина на заправках будет варьироваться от 4,15 до 6,5 долларов за галлон. В разных штатах она будет отличаться.

При этом еще больше стоимость вряд ли вырастет даже в случае возобновления горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке. Цена оставалась такой даже при сильных обменах ударами.

Армии Соединенных Штатов и Израиля 28 февраля ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ государство и американские военные базы в регионе. 8 апреля страны объявили перемирие на две недели для ведения переговоров о завершении конфликта.

