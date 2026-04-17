Тайна «жужжания» раскрыта: что на самом деле передает «Радио Судного дня»

Постоянное вещание «Радио Судного дня» — это лишь подтверждение работоспособности военной системы связи, а не признак угрозы, сообщил РИАМО эксперт комплексной безопасности, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Предназначение этой радиостанции сугубо военное. Она передает сигнал в любых условиях, включая применение ядерного оружия. Данная радиостанция российская — одна из самых надежных и постоянно работающих, способная передать в любых условиях обстановки сигнал на все существующие средства управления стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями — как на подводные лодки, так и на войска», — сказал Насонов.

Он добавил, что наличие этого сигнала в постоянном эфире ни о чем не говорит. Это просто подтверждение того, что она находится в постоянно работающем состоянии.

«При необходимости закрытый сигнал будет передан на необходимые объекты многоканально по абсолютно разным, в том числе нескольким вариантам передачи. Эффект будет стопроцентный», — отметил эксперт.

Насонов пояснил, что сигнал могут фиксировать, потому что он никому не мешает. Он занят на той частоте, которая уже есть и которую никто другой занять не может.

В настоящее время это просто жужжание, подтверждающее занятость сигнала, невозможность его забить любыми другими источниками.

18 апреля будет отмечаться Всемирный день радиолюбителя. В эту дату в 1925 году в Париже основали Международный союз радиолюбителей.

