Сначала звонок, потом «уголовка»: озвучена пошаговая схема кибермошенников

Злоумышленники сначала выманивают доступ к «Госуслугам», а затем через угрозы и давление заставляют выполнять незаконные действия, сообщил РИАМО адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

«Кибермошенники действуют по тем же сценариям, что и раньше, но при этом постоянно придумывают и новые. Цель у них всегда одна — получить доступ к „Госуслугам“ разными способами. Поэтому они звонят, могут использовать обычную сотовую связь, могут использовать мессенджеры и под разными предлогами, представляясь сотрудниками почтовых служб, служб доставки, военкомата, налоговой и других органов, пытаются получить код от „Госуслуг“, объясняя это необходимостью подтвердить какое-то поручение, информацию, запись или еще что-либо», — сказал Халеян.

Звонок от «следователя» и «сотрудника ФСБ»

Через какое-то время вам звонят люди, которые представляются следователями, сотрудниками Следственного комитета и говорят, что вы якобы взаимодействовали с украинскими спецслужбами, поэтому подозреваетесь в совершении преступления. Потом вам будет звонить следователь ФСБ для уточнения информации.

«Затем действительно через какое-то время звонит якобы представитель ФСБ, и здесь начинается уже совершенно другой этап, к которому многие люди не готовы. Идет давление: говорят, что возбуждено дело за сотрудничество, за взаимодействие, что якобы с вашего имени были оформлены кредиты, которые отправлены на Украину, и, соответственно, вы совершили преступление — госизмену, финансирование, за что предусмотрена уголовная ответственность», — рассказал адвокат.

«Проверка» по видеосвязи

Халеян отметил, что при этом мошенники объясняют, что избежать этого можно, если действовать по рекомендациям «сотрудника ФСБ», нужно показать свою добросовестность, скидывать геолокацию, отчитываться о каждом своем действии, о местонахождении, показывать счета на проверку и так далее.

«После этого якобы начинается проверка. Это могут быть даже звонки с использованием, например, „Яндекс Телемоста“ или видеосвязи, где перед вами будет якобы сидеть сотрудник, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, на фоне кабинета, с флагом России, показывать какие-то удостоверения и всячески убеждать, что это реальный человек», — информировал эксперт.

Почему люди до сих пор «ведутся» на обман

По словам адвоката, дальше идут указания, которые на самом деле являются незаконными и сами по себе образуют уголовные преступления: это могут быть поджоги военкоматов, участие в схемах с передачей денежных средств, вовлечение в обман пожилых людей, фотографирование объектов, автомобилей, домов и передача этих данных и многое другое.

«Вся опасность в том, что стандартные методы кибермошенников уже не работают. Об этом много говорили, и большая часть людей уже готова к первому этапу, когда требуют коды, и их не называют. Но ко второму и последующим этапам люди не готовы. В этот момент они могут растеряться, не сориентироваться, потому что работают действительно подготовленные специалисты, которые хорошо владеют различными техниками, умеют манипулировать и давить психологически», — предупредил специалист.

