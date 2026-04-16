Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения

сегодня в 23:40

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Сочи из-за атаки беспилотников ВСУ задержали свыше сотни рейсов, пассажиры ждут вылета в огромных очередях и вынуждены спать на полу.

