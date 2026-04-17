В Туапсе после атаки БПЛА уже сутки под завалами дома ищут девочку

После атаки БПЛА в Туапсе Краснодарского края волонтеры и спасатели уже сутки ищут под завалами дома ребенка, сообщает Telegram-канала Baza .

В момент удара в доме находились мать с 14-летней девочкой. Женщина смогла выбежать, при этом ребенок остался внутри.

По официальной версии, она погибла, но спасатели и волонтеры продолжают разбирать разрушенные конструкции.

В Туапсе два ребенка погибли в результате атаки беспилотников по жилым домам. Им было 5 и 14 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В связи с произошедшим главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать помощь семьям.

Ранее серия взрывов из-за отражения атаки дронов раздалась над Анапой, Туапсе и Геленджиком. Позже хлопки услышали и над Сочи.

