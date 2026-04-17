Самолет НАТО почти 2 часа курсировал в районе Черного моря

Самолет-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry в течение почти двух часов проводил разведку недалеко от украинской границы в районе Черного моря, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта турецкого города Конья и пролетел вдоль черноморского побережья страны, над Болгарией.

После того, как воздушное судно оказалось на территории Румынии, начало кружить недалеко от границы с Украиной и позже вернулось в воздушное пространство Болгарии.

Ранее американский самолет-разведчик ARTEMIS II утром 13 апреля совершил полет над Черным морем южнее Крыма и Краснодарского края.

