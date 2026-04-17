Двое рабочих упали с высоты на стройке в Москве, один погиб
Рабочий погиб при падении с высоты на стройке в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На строительной площадке на улице Автозаводской в Москве двое рабочих свалились с высоты. Один из них погиб, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Скончался строитель 1999 года рождения. Он погиб сразу.
Второй упавший попал в больницу.
Сотрудники прокуратуры следят за установлением обстоятельств и причин падения. После проверки органами следствия будет принято процессуальное решение.
