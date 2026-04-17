Стоматолог назвала причину неприятного запаха изо рта

Стоматолог-хирург Мария Контребуц заявила, что неприятный запах изо рта чаще всего связан с проблемами в полости рта, а не с желудком, сообщает Life.ru .

По словам специалиста клиники «Атрибьют», в большинстве случаев источник галитоза — кариес, старые пломбы и заболевания десен. В пародонтальных карманах скапливается налет и остатки пищи, из-за чего появляется гнилостный запах.

Ситуацию усугубляет сухость во рту. При недостатке слюны снижается естественное очищение слизистой и зубов. Аналогичные проблемы возникают у людей с брекетами и протезами при недостаточной гигиене. При этом заболевания желудка становятся причиной запаха значительно реже. Гастроэзофагеальный рефлюкс может вызывать кислый или горький привкус, однако большинство жалоб связано со стоматологическими или лор-проблемами.

Поводом для обращения к врачу считается запах, который сохраняется более двух недель даже при тщательной гигиене, включая использование зубной нити и чистку языка. Тревожными симптомами также являются кровоточивость, болезненность и отек десен, подвижность зубов и выраженная сухость слизистой.

«Даже если запах просто мешает вам общаться и вызывает постоянный стресс, это уже весомый повод пройти объективную диагностику у специалиста. Главное правило: не пытайтесь самостоятельно „лечить желудок“, пока не исключили проблемы в полости рта. Как правило, после качественного стоматологического лечения дыхание становится свежим за одну-две недели. И только если этого не произошло, мы начинаем прицельно искать другие, нестоматологические причины», — заключила Мария Контребуц.

