В Чите мужчина незаконно и платно выслеживал женщину на заказ

В Забайкальском крае следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, поступившие из регионального управления ФСБ России, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, подозреваемый не имел лицензии на осуществление частной детективной деятельности. Несмотря на это, он получил от третьего лица денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. За эти деньги мужчина согласился провести слежку за женщиной.

Подозреваемый, действуя незаконно и умышленно, провел фото- и видеосъемку женщины в торговом центре и кафе. После этого он скопировал полученные материалы на флеш-накопитель, не получив согласия гражданки, и передал их заказчику. Таким образом, мужчина распространил сведения, составляющие личную тайну потерпевшей.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому грозит ответственность за незаконное распространение сведений о частной жизни без согласия лица.

