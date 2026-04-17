Украинку задержали на границе Польши из-за радиоактивной стодолларовой купюры
Украинку задержали на границе Польши из-за радиоактивной стодолларовой купюры, сообщает РЕН ТВ.
Украинку с подозрительной купюрой задержали на пункте пропуска Медыка. Во время контроля сработали радиометрические рамки. Оказалось, что одна из банкнот «фонит» сверх нормы в 1905 раз.
Отмечается, что загрязнение связано с медицинским изотопом.
По словам женщины, на эти деньги она хотела купить машину. В итоге купюру изъяли и поместили в специальный защитный контейнер.
На купюрах находят бактерии, грибки и вирусы, но заражение возможно только при попадании микробов на слизистые или поврежденную кожу, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
