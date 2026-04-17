Украинку задержали на границе Польши из-за радиоактивной стодолларовой купюры

Украинку с подозрительной купюрой задержали на пункте пропуска Медыка. Во время контроля сработали радиометрические рамки. Оказалось, что одна из банкнот «фонит» сверх нормы в 1905 раз.

Отмечается, что загрязнение связано с медицинским изотопом.

По словам женщины, на эти деньги она хотела купить машину. В итоге купюру изъяли и поместили в специальный защитный контейнер.

На купюрах находят бактерии, грибки и вирусы, но заражение возможно только при попадании микробов на слизистые или поврежденную кожу, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.