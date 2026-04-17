Заразные бумажки: как спастись от микробов на денежных купюрах

На купюрах находят бактерии, грибки и вирусы, но заражение возможно только при попадании микробов на слизистые или поврежденную кожу, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Многие люди считают деньги самым грязным предметом, и это отчасти оправданно: купюры и монеты проходят через тысячи рук, далеко не всегда чистых и здоровых, поэтому потенциально могут хранить на себе довольно много микроорганизмов. На них находят бактерии, кишечную флору, следы грибков, вирусов», — рассказала Уланкина.

Она отметила, что теоретически подхватить инфекцию можно, но для этого должно совпасть сразу несколько факторов.

«В первую очередь, на купюре должен оказаться жизнеспособный патоген: далеко не все микроорганизмы выживают вне тела человека. Для большинства бактерий и вирусов внешняя среда неблагоприятна — они быстро погибают из-за высыхания, перепадов температуры и воздействия ультрафиолета. Кроме того, от заражения человека довольно эффективно защищает кожный барьер», — отметила врач.

Уланкина уточнила, что даже если микроб попадет на кожу, заражения, скорее всего, не произойдет.

«Оно возможно только в том случае, если возбудитель окажется на поврежденном участке (ранке, трещинке) или на слизистых оболочках рта, носа, глаз. Однако и в этом случае скорее всего сработает местный иммунитет, и организм сможет справиться с инфекцией. У здорового человека с нормальным иммунитетом они редко вызывают заболевание при случайном контакте», — пояснила врач.

Международный день денег (International Money Day) отмечается ежегодно 17 апреля. Это неофициальный праздник, посвященный роли финансов в жизни людей, истории появления монет и банкнот.

