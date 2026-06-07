Военные США сбили два иранских беспилотника

сегодня в 06:11

Американские вооруженные силы уничтожили два иранских беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Дроны-камикадзе были сбиты на Ближнем Востоке, поскольку они угрожали международному судоходству в Ормузском проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил остатки ракетного арсенала Ирана в 21–22%.

Кроме того, администрация США планирует предоставить странам Персидского залива доступ к активам Ирана. Это нацелено на компенсацию ущерба, который Тегеран может им нанести.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.