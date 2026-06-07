Глава Роспотребнадзора назвала вирусы, которые грозят россиянам за рубежом

При поездках в неблагополучные регионы россияне могут заразиться холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ПМЭФ, сообщает РИА Новости .

По словам Поповой, в мире много случаев холеры, брюшного тифа и кишечных инфекций, передающихся через грязные руки, воду и плохо обработанные продукты. В связи с этим она напомнила о необходимости соблюдать личную гигиену и делать прививки.

Путешественникам также стоит опасаться инфекций, переносимых комарами — малярии, лихорадки чикунгунья и других. Особую опасность сейчас представляют африканские страны, где распространяется Эбола. Попова посоветовала использовать средства защиты от насекомых.

Ранее количество смертей от лихорадки Эбола достигло 86 в Демократической Республике Конго.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.