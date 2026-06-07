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Днем 7 июня в Московском регионе будет переменная облачность и до 28 градусов

В Москве и Московской области в воскресенье ожидается комфортная погода. В дневные часы столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметки от 26 до 28 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

На протяжении дня прогнозируется небольшая облачность. При этом вероятность выпадения осадков почти нулевая.

В ночное время характер погоды существенно не изменится. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Температура воздуха в ночь на понедельник опустится до 11–13 градусов тепла. На протяжении суток дождя не будет, ветер слабый.

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