Умер отдавший приказ о начале обстрела Белгорода украинский полковник
В Хмельницкой области Украины при невыясненных обстоятельствах скончался полковник Вооруженных сил Украины В. Г. Дрогайцев. Ранее военный командовал 19-й ракетной бригадой ВСУ и нес ответственность за отдачу приказа на нанесение ударов по Белгороду, рассказали ТАСС в силовых структурах.
Смерть боевика наступила после его встречи с бывшими сослуживцами.
Иные подробности и официальные причины смерти на данный момент не раскрываются.
Именно под руководством Дрогайцева 19-я ракетная бригада совершила обстрел территории Белгорода 3 июля 2022 года.
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