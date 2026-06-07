Умер отдавший приказ о начале обстрела Белгорода украинский полковник

В Хмельницкой области Украины при невыясненных обстоятельствах скончался полковник Вооруженных сил Украины В. Г. Дрогайцев. Ранее военный командовал 19-й ракетной бригадой ВСУ и нес ответственность за отдачу приказа на нанесение ударов по Белгороду, рассказали ТАСС в силовых структурах.