В России ученые создали новые лекарства от рака мозга

Междисциплинарный коллектив российских ученых и медиков разработал инновационные подходы и препараты для диагностики и терапии глиомы — злокачественной опухоли головного мозга. Внедрение новых методик способно повысить выживаемость пациентов и снизить риск повторного развития заболевания, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Для выявления новообразований специалисты предложили использовать метод ПЭТ/КТ в сочетании с новым радиофармпрепаратом на основе радиоактивных аптамеров — синтетических молекул ДНК. При внутривенном введении эти соединения избирательно накапливаются в пораженной области, четко «подсвечивая» границы опухоли.

В терапевтических целях аптамеры связали с известными противоопухолевыми молекулами. Была обеспечена их точечная доставка к клеткам глиомы. Кроме того, обнаруженные учеными молекулы повышают чувствительность новообразования к лучевой терапии. Еще они блокируют распространение раковых клеток в здоровые ткани мозга.

Другим перспективным вектором работы стало «перепрограммирование» патогенных клеток. По словам доктора биологических наук, профессора РАН Галины Павловой, специальный коктейль GQ comby из нескольких молекул воздействует на опухолевые структуры. Он превращает их в безопасные и неделящиеся здоровые клетки мозга.

На текущий момент разработанные отечественные препараты уже подтвердили свою эффективность. Они проходят процедуру патентования и готовятся к старту доклинических испытаний.

Исследования проводились консорциумом экспертов из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко и МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках гранта Минобрнауки России.

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