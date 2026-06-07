С 8 июня в Московском регионе будут 30-градусная жара и температурные рекорды

В Москве и области с 8 июня прогнозируется резкое потепление. Столбики термометров могут достигнуть отметки в 30 градусов тепла, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ожидаемые показатели вплотную приблизятся к историческим температурным максимумам для этих дней. По словам метеоролога, в первой половине недели температура воздуха в столичном регионе будет колебаться в диапазоне от 24 до 30 градусов.

При этом 10 июня существует высокая вероятность обновления температурного рекорда. Исторический максимум для этого дня составляет 30 градусов.

При этом абсолютные рекорды для других дней июня удерживают более высокие позиции. Например, 7-го числа максимальная планка составляет 32,7 градуса, 8-го — 32,4, а 14-го — 33,4 градуса.

Специалист Гидрометцентра также добавила, что в ближайшие выходные дни температурный фон в Москве уже будет превышать климатическую норму на один-пять градусов. В первой половине грядущей недели волна тепла усилится. Аномалия составит три-четыре градуса.

Однако ближе к выходным зной начнет постепенно отступать. Отклонение от нормы сократится почти до двух градусов.

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