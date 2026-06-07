Медсестра из Подмосковья выиграла около 16 млн рублей с помощью карты желаний

Жительница Московской области, работающая медсестрой в местной поликлинике, стала обладательницей крупного лотерейного выигрыша в размере почти 16 млн рублей. По признанию самой победительницы, приблизить победу ей помогла так называемая карта желаний, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Столото».

Счастливица пояснила, что разместила карту с визуализацией своих целей на видном месте — на холодильнике. Главным элементом на ней было изображение загородного дома. О собственном жилье медсестра с супругом мечтали уже на протяжении долгого времени.

В день проведения тиража женщина сразу после пробуждения приобрела несколько билетов. Проверяя результаты розыгрыша позже, она не сразу смогла понять, что сумма ее выигрыша составила почти 16 млн рублей.

Девушка из Подмосковья совмещает работу в медицинском учреждении с семейным бытом, предпочитая проводить свободное время в компании мужа и кошки. Полученные денежные средства супруги уже решили направить на реализацию своей давней семейной мечты. Они купят участок земли и построят дом.

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