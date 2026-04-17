USA Today: моряки США на Ближнем Востоке сидят на голодном пайке

Экипаж американских кораблей на Ближнем Востоке столкнулся с серьезной нехваткой продовольствия. Военнослужащие вынуждены делить порции из-за истощения запасов еды. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на собственные источники, пишет ТАСС .

Помимо питания, у моряков заканчиваются средства гигиены и другие припасы. Пополнить запасы в настоящее время невозможно из-за сложной обстановки в регионе. Жалобы поступают также на качество оставшейся еды — она не устраивает военнослужащих.

Ситуацию усугубляет закрытие воздушного пространства. Из-за этого солдаты и матросы не могут получить посылки от родственников. Моральный дух экипажа падает на фоне растущих бытовых трудностей и отсутствия связи с домом.

Американское командование пока официально не комментировало ситуацию с нехваткой припасов. Представители Пентагона, опрошенные изданием, также воздержались от заявлений. В то же время источники USA Today утверждают, что проблема затронула уже несколько кораблей, несущих службу в регионе.

