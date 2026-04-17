Крупнейший поставщик Tesla в России кинул покупателей на миллионы рублей

Крупнейший российский поставщик электромобилей Tesla — компания Moscow Tesla Club — перестал выполнять обязательства перед клиентами. Как выяснил SHOT , покупатели пожаловались на то, что не получили заказанные автомобили, несмотря на подписанные договоры. Некоторые из них заказали футуристичные Tesla Cybertruck за 34 миллиона рублей из США, но так и не дождались машин.

Офис поставщика не работает с начала апреля 2026 года. На звонки никто не отвечает, а досудебные претензии клиентов полностью игнорируются. Счета компании заблокированы. По оценкам пострадавших, общая сумма ущерба может исчисляться сотнями миллионов рублей.

Компания, работавшая на рынке 13 лет, последние несколько лет находилась в кризисе. Из-за санкций доставлять американские электромобили в Россию стало значительно сложнее, продажи сократились. Клиенты покупали около 100 машин в год, но этих денег не хватало, чтобы покрыть расходы на транспортировку и другие нужды бизнеса.

В настоящее время Moscow Tesla Club участвует в двух судебных процессах: с компании пытаются взыскать около 15 миллионов рублей. Работники фирмы, по имеющейся информации, продают невостребованные автомобили через тематические чаты любителей Tesla за несколько миллионов рублей. Покупатели, оставшиеся без машин и денег, готовят коллективные иски.

