Крупнейший поставщик Tesla в России кинул покупателей на миллионы рублей
Крупнейший российский поставщик электромобилей Tesla — компания Moscow Tesla Club — перестал выполнять обязательства перед клиентами. Как выяснил SHOT, покупатели пожаловались на то, что не получили заказанные автомобили, несмотря на подписанные договоры. Некоторые из них заказали футуристичные Tesla Cybertruck за 34 миллиона рублей из США, но так и не дождались машин.
Офис поставщика не работает с начала апреля 2026 года. На звонки никто не отвечает, а досудебные претензии клиентов полностью игнорируются. Счета компании заблокированы. По оценкам пострадавших, общая сумма ущерба может исчисляться сотнями миллионов рублей.
Компания, работавшая на рынке 13 лет, последние несколько лет находилась в кризисе. Из-за санкций доставлять американские электромобили в Россию стало значительно сложнее, продажи сократились. Клиенты покупали около 100 машин в год, но этих денег не хватало, чтобы покрыть расходы на транспортировку и другие нужды бизнеса.
В настоящее время Moscow Tesla Club участвует в двух судебных процессах: с компании пытаются взыскать около 15 миллионов рублей. Работники фирмы, по имеющейся информации, продают невостребованные автомобили через тематические чаты любителей Tesla за несколько миллионов рублей. Покупатели, оставшиеся без машин и денег, готовят коллективные иски.
