«Гениальный» лайфхак: россиянин сдабривает собачьи фекалии, чтобы псы их ели

Председатель дома в Московском регионе сдабривает собачьи фекалии лакомствами, чтобы псы «сами за собой убирали» после похода в туалет, сообщают жители в соцсетях.

Одна из очевидец рассказала, что гуляла со своим пуделем, а тот съел фекалии, которые были чем-то политы. В результате питомец заработал энтероколит и аллергию неизвестного происхождения. Ему предстоит долгое лечение.

Девушка винит во всем председателя дома. Тот несколько раз интересовался в чате у соседей, чем можно улучшить вкус еды, чтобы «собака стала кушать то, что не ест». Также он публиковал фото, как поливает фекалии какой-то жидкостью.

По словам мужчины, если хозяева не убирают за своими питомцами, то собаки сами должны это делать.

«Если это лень сделать людям, так пускай убирают собаки. Сами какают, сами убирают», — написал он.

Хозяйка пса, который на своей шкуре опробовал «лайфхак» мужчины, отметила, что уже заявляла на председателя дома в полицию, но никакого наказания не последовало. Теперь она интересуется у собачников и других экспертов, как привлечь виновника к ответственности.

Также жительница подчеркнула, что всегда убирала за своей собакой, но почему-то теперь ей с питомцем все равно приходится страдать из-за действий председателя дома.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.