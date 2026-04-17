Компании «Газпрома» приобрели два бизнес-центра у Пулково

сегодня в 15:23

Компании «Газпрома» приобрели БЦ «Цеппелин» и «Авиор Тауэр» рядом с Пулково

Фонд под управлением «ААА Управление Капиталом», связанным с Газпромбанком, купил бизнес-центры «Цеппелин» и «Авиор Тауэр» рядом с Пулково. Сделка была подписана в конце декабря прошлого года и считается одной из наиболее крупных в офисном сегменте Санкт-Петербурга по итогам 2025 года, сообщает dp.ru .

По информации издания, сделку провели в интересах структур, которые связаны с «Газпромом».

Площадь бизнес-центра «Цеппелин» на Стартовой улице в Санкт-Петербурге составляет 15,6 тыс. квадратных метров. «Авиор Тауэр» находится там же. Его площадь — 18,6 тыс. «квадратов».

Каждый бизнес-центр мог стоить от трех с половиной до четырех млрд рублей. По словам гендиректора компании «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, рыночная цена объектов — около восьми млрд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.