Силовики нашли грузовик стрелявшего в полицейских преступника под Оренбургом

Правоохранители нашли брошенный автомобиль «ГАЗон», на котором сбежал стрелявший по полицейским преступник в Оренбургской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.

Машину осматривают. Правоохранители ведут следственные мероприятия.

В Оренбуржье ищут Сергея Басалаева, в ходе поисков проводят досмотр автомобилей на трассе из Оренбурга в Орск. Кроме того, был перекрыт заказник «Губерлинские горы», теперь вход туда запрещен.

В поисках преступника используются вертолеты и беспилотники. На место происшествия были вызваны сотрудники ОМОН «Кобра» и СОБР «Рось» Росгвардии.

16 апреля полицейские отправились задерживать мужчину в поселке Акхермановка в Оренбургской области. Он находится в федеральном розыске. Когда мужчина увидел полицейских, открыл огонь, из-за чего один сотрудник МВД был убит, а еще трое ранены.

Вечером 16 апреля пресс-служба УМВД России по Оренбургской области опубликовала информацию о том, что разыскивает Сергея Басалаева 1974 года рождения и выложила его фото. Кроме того, стало известно, что он ездил на грузовике «ГАЗон» и был вооружен автоматом.

