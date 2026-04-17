Долголетам Подольска расскажут, как сохранить красоту кожи рук

Территориальное отделение клуба «Активное долголетие» по Центральному району Подольска приглашает женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет на лекцию «Красота рук — отражение молодости души». Долголеты узнают, как сделать руки красивыми, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты расскажут правила ухода за ногтями и кожей рук, какие упражнения помогают сохранить красоту. Представители старшего поколения смогут принять участие в мастер-классе «Урок красоты — парафинотерапия». Всех ждут приятные сюрпризы и подарки.

Кроме того, долголеты получат индивидуальные консультации от представителей ЖКХ и МФЦ.

Мероприятие пройдет 21 апреля в 13:00. по адресу: г. о. Подольск, ул. Клемента Готвальда, 4, СК «Труд».18+

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.Подробнее на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.

