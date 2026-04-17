В Москве появился один из крупнейших «умных кварталов» в России

МТС создала цифровую среду для жилого квартала «Шагал» Группы «Эталон» в Даниловском районе столицы. В нем в единую систему объединены инженерные коммуникации, цифровые сервисы для жителей и взаимодействия с управляющей компанией, сообщает пресс-служба оператора.

Решение объединило ключевые системы: комплексную безопасность (домофония, видеонаблюдение, контроль доступа), учет ресурсов, диспетчеризацию и сервисы для взаимодействия с УК. Жители получают доступ к функциям через мобильное приложение, а вся информация и процессы для сотрудников УК и диспетчерских служб объединены в единое цифровое пространство. Благодаря этому время обработки обращений от жителей сократится на 20–30%, нагрузка на диспетчерские службы снизится на 15–25%, а реагирование на инциденты ускорится в среднем на 20%.

«В проекте жилого квартала „Шагал“ мы реализовали подход, к которому рынок шел последние годы: все цифровые системы квартала от домофонии до диспетчеризации работают в рамках единого контура. Это повышает качество пользовательского опыта, уровень комфорта и эффективность эксплуатации», — отметил вице-президент по развитию корпоративного бизнеса МТС Олег Алдошин.

Он уточнил, что решение изначально создавалось с учетом потенциального масштабирования. Сейчас проект охватывает 29 корпусов общей площадью более 228 тысяч кв. м., что делает «Шагал» одним из крупнейших «умных кварталов» в стране. В планах — проекты в других регионах страны.