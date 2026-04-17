Илон Маск предложил раздавать всем деньги просто так из-за ИИ

Бизнесмен выступил с этой инициативой в соцсети X.

По его мнению, развитие искусственного интеллекта и робототехники может привести к сокращению рабочих мест. В качестве решения он предложил формат всеобщих государственных выплат, которые компенсируют потерю доходов.

Маск считает, что ускоренный рост производства товаров и услуг благодаря ИИ будет опережать увеличение денежной массы, поэтому подобная мера не приведет к инфляции.

Ранее Маршалловы Острова первыми в мире внедрили базовый безусловный доход в ограниченном формате. Гражданам страны выплачивают по 200 долларов раз в три месяца.

