Мозг учится адекватно реагировать на реальность: к чему ведет отказ от порно

«Регулярный просмотр гиперстимулирующего контента истощает дофаминовую систему: рецепторы теряют чувствительность, требуя все более экстремальных кадров. При полной отмене неизбежен период адаптации с временным снижением либидо, раздражительностью и апатией, но это необходимый физиологический этап перезагрузки», — сказал Козлов.

Он уточнил, что по мере очищения рецепторов к человеку возвращается естественная восприимчивость к обычным стимулам. Купируется порноиндуцированная эректильная дисфункция — патологическое состояние, при котором возбуждение возникает исключительно на пиксельные образы, а не на реального человека.

Так, по словам сексолога, у человека нормализуется работа префронтальной коры, что ведет к улучшению концентрации внимания, снижению базовой тревожности и стабилизации эмоционального фона.

«Сексуальное влечение трансформируется: уходит потребность в визуальном допинге, возвращается способность испытывать яркое возбуждение от живого тактильного контакта и психологической близости. Мозг заново учится адекватно реагировать на реальность, восстанавливая здоровую физиологию интимной жизни», — заключил собеседник.

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