Взрыв случился при погрузке мусорных контейнеров в Северной Осетии
Взрыв случился, когда погружали мусорные контейнеры на углу Партизанского переулка и улицы Интернациональной во Владикавказе Северной Осетии. По предварительной информации, погиб один человек, сообщает SHOT.
Инцидент произошел утром 17 апреля. Погиб работник коммунальных служб. Он убирал территорию.
На месте взрыва находятся силовики и городские службы. Причины инцидента выясняются.
10 апреля мощный взрыв произошел во Владикавказе. Взорвался склад салютов на улице Августовских событий. Подозреваемых задержали. В результате инцидента есть пострадавшие и погибшие.
