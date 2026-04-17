Михайлов: в программе «Герои Подмосковья» нужно уметь анализировать проблемы

Участник программы «Герои Подмосковья» Сергей Михайлов поделился с РИАМО своим мнением о том, какими качествами должен обладать кандидат для участия в проекте.

По его словам, ключевыми критериями отбора являются широкий кругозор и способность глубоко анализировать существующие проблемы. Именно эти навыки Михайлов считает основополагающими для успешного прохождения конкурса.

Участник программы подчеркнул, что если претендент обладает данными компетенциями, то все остальные необходимые условия для участия в проекте сложатся сами собой.

«Чтобы пройти отбор для участия в программе «Герои Подмосковья», нужны такие качества, как хороший кругозор и умение зреть в корень проблем. Если с этими компетенциями дела обстоят хорошо, то остальное приложится», - рассказал Михайлов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

