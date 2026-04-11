В Северной Осетии задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники

Он уточнил, что сейчас с подозреваемыми проводятся все необходимые следственные действия

«Это трагедия, которая унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших. Такие случаи не должны повторяться. Все виновные понесут заслуженное, строгое наказание», — сказал глава региона.

ЧП произошло в 10апреля днем в магазине пиротехники на улице Августовских событий во Владикавказе. После взрыва в здании продолжалась детонация фейерверков. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.

