В Дагестане из-за ливней размыло дамбу у села Ахты, еще 100 метров под угрозой

В Дагестане из-за обильных ливней, прошедших 29–30 мая, произошло разрушение защитного сооружения. На въезде в село Ахты потоки воды размыли и опрокинули габионную дамбу (конструкцию из металлической сетки, заполненной камнями — ред.) длиной 100 метров. Еще 100 метров этого сооружения находятся под угрозой обрушения, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, сельскохозяйственные поля, частные жилые дома, а также объекты инфраструктуры: газопровод, линии электропередачи и республиканская трасса. Пока, по данным спасателей, прямой угрозы дороге и местным жителям нет.

На место происшествия выехали глава района и сотрудники МЧС России. Специалисты оценивают обстановку, проводят мониторинг уровня воды и состояния оставшейся части дамбы. Уточняется информация о возможных масштабах подтопления и мерах по защите населения и инфраструктуры.

Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. Жителей села Ахты и соседних территорий призывают соблюдать спокойствие, следить за сообщениями экстренных служб и быть готовыми к возможной эвакуации в случае ухудшения погоды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.