«Да, мне 52, и я с голым животом»: Волкова ответила хейтерам смелым образом

52-летняя актриса Екатерина Волкова вновь доказала, что возраст — не помеха для смелых образов. На этот раз звезда сериалов появилась перед камерой в черном спортивном костюме с открытым животом, дополнив наряд темными очками. Так она ответила своим хейтерам, сообщает StarHit .

Поклонники Волковой от ее нового образа пришли в восторг. В комментариях они написали, что любуются актрисой, которая невероятно красивая. Сама актриса с иронией ответила возможным хейтерам: «Да, мне 52 года. Да, я с голым животом, и да, я не беременна».

При всей внешней беззаботности и любви к эпатажным нарядам, личная жизнь Волковой далека от идеала. У актрисы серьезный конфликт со старшей дочерью Валерией, которую она родила в 19 лет. Долгие годы у них были теплые отношения, но все изменилось, когда дочь начала встречаться с женатым мужчиной. Волкова не приняла этого избранника и сейчас фактически лишена общения с внуками.

