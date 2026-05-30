К концу этого года завершится благоустройство Центрального Парка в Люберцах

В Люберцах идут работы по благоустройству 1-й очереди Центрального парка культуры и отдыха. На территории уже провели демонтаж старых пешеходных дорожек и малых архитектурных форм, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

В ходе работ планируется полное обновление покрытия всей пешеходной сети, замена опор наружного освещения и монтаж видеокамер, которые будут подключены к системе «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Для жителей всех возрастов будет создана современная многофункциональная спортивная зона, включающая площадки для стритбола, воркаута, настольного тенниса, уличные тренажеры, а также появится специальная зона для тихого отдыха. При этом существующие популярные объекты — памп-трек, площадку для дрессировки собак и «Автогородок» — решено сохранить. Площадку с аттракционами из центральной части парка перенесут в прогулочную зону.

Благоустройство планировали завершить в 2027 году, но работы закончатся уже в конце 2026 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.