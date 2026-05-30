Под Выборгом преступник оставил сумку с документами во время кражи на даче

В поселке Прибылово под Выборгом в Ленинградской области мужчина во время совершения кражи в загородном доме оставил личные документы и смартфон. Инцидент произошел еще 26 мая, сообщает 78.ru .

По словам потерпевшего, неизвестный злоумышленник выбил оконное стекло, забрал из помещения ПК, интернет-роутер и комплекты аудиооборудования, после чего скрылся. Общая стоимость похищенного имущества составила порядка 90 тысяч рублей.

В ходе детального осмотра места преступления силовики выявили не только классические следы взлома, но и важную улику. Ее нападавший оставил в комнате. Уликой оказалась забытая сумка, внутри которой находились мобильный телефон и паспорт предполагаемого преступника.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось обнаружить и саму похищенную технику. Преступник оставил ее в ближайшем лесу неподалеку от дома. Однако в процессе транспортировки электроника оказалась повреждена.

Правоохранители быстро установили личность, местонахождение и задержали подозреваемого. По факту инцидента уже возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

