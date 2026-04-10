Мощный взрыв прогремел во Владикавказе
Фото - © Telegram-канал Mash
Мощный взрыв прогремел в пятницу днем во Владикавказе. По предварительным данным, рванул склад салютов, сообщает Mash.
ЧП произошло на улице Августовских событий. На опубликованных кадрах видно, как в небо над городом поднимаются густые черные клубы дыма.
По словам очевидцев, взрыв был очень громким. Затем клубы дыма поднялись на высоту около 30 метров.
К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.
