Мощный взрыв прогремел во Владикавказе

сегодня в 12:38

Мощный взрыв прогремел в пятницу днем во Владикавказе. По предварительным данным, рванул склад салютов, сообщает Mash .

ЧП произошло на улице Августовских событий. На опубликованных кадрах видно, как в небо над городом поднимаются густые черные клубы дыма.

По словам очевидцев, взрыв был очень громким. Затем клубы дыма поднялись на высоту около 30 метров.

К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.