Певец Олег Газманов воюет с бывшим гендиректором в суде за деньги от концертов

Экс-гендиректор обвинил певца Газманова в уходе от налогов

Бывший генеральный директор Дмитрий Царенко обвинил певца Олега Газманова в якобы уходе от налогов. По его словам, артист, предположительно, платил команде минимальную сумму, а остальное давал в конверте, сообщает Mash .

При этом Царенко обвиняют в воровстве средств у певца. Также его собираются судить за мошенничество.

Царенко в ходатайстве рассказал о работе «ОМГ-ПРОМО». Она функционировала с 2019 года. ИП якобы оформляли по задаче Газманова, чтобы уменьшить налог с 42% до 6%.

В материалах дела приложены платежки на 44 млн рублей, а также переписка с супругой артиста об отправке наличных по 700 тыс. — 1 млн рублей в месяц.

Защита просила провести допрос еще 10 работников по поводу получения заработных плат в конвертах. Следствие в этом отказало.

Обвинение считает, что директору платили деньги за концерты на счет ИП в обход фирмы Газманова. Таким образом мужчина якобы смог выгадать 15,3 млн рублей.

Царенко уже был осужден по похожим обвинениям. В июле 2025 года ему дали четыре года колонии по 13 похожим эпизодам.

Экс-гендиректор рассказал, что Газманов начал с ним судиться почти сразу после первого приговора.

