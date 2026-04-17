В Подольске прошел очный этап конкурса на премию имени Герасимова

15 апреля в Общественной палате городского округа Подольск состоялся очный этап конкурса на получение ежегодной премии имени Игоря Васильевича Герасимова. Заседание экспертной комиссии открыла заместитель главы округа, председатель экспертной комиссии Ольга Шашкова, отметив социальную значимость конкурса, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя совета депутатов округа Евгений Патрушев, представители администрации округа, конкурсанты и жители муниципалитета.

Члены экспертной комиссии рассматривали презентации кандидатов на получение премии. Каждому финалисту было отведено не более трех минут на выступление.

В финал конкурса вышли 10 кандидатов с социально значимыми инициативами:

Надежда Бирюкова, проект «Окно истории».

Ольга Колобулина, благотворительный забег «Бежим к Победе».

Людмила Котлова, проект «Колокола Победы».

Сергей Кузин, проект «Сказка о госте из будущего, или Как попасть в бюро добрых дел».

Андрей Кулибаба, проект «Социальное партнерство ветеранской организации и школы в целях развития кадетского образования на основе программы гражданско-патриотического воспитания учащихся».

Людмила Николаева, проект «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир».

Наталья Сахацкая, проект «Судьба Отечества в твоих руках: 80-летие Великой Победы и СВО».

Анастасия Семенова, историко-краеведческий проект «Наш старый-новый парк».

Валентина Стеклянникова, проект «Помощь раненым бойцам в отделении ПОКБ».

Галина Шарикова, проект — Центр помощи малоимущим «Лавка Добра».

Итоги конкурса станут известны до 5 мая. Пятерка победителей получит денежную премию в размере 75 тысяч рублей.

Игорь Владимирович Герасимов — почетный гражданин города, внесший неоценимый вклад в развитие муниципалитета. Благодаря его активному участию в Подольске были возведены родильный дом, станция скорой медицинской помощи, проведена реконструкция городских лечебных учреждений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.