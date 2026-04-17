Ефимов: совмещенный авто- и метротоннель построят со станцией «Южный порт»

В ходе строительства станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской ветки метрополитена запланировано сооружение автомобильного тоннеля под землей. Его протяженность составит 1,3 км, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом станции „Южный порт“ Люблинско-Дмитровской линии метро предусмотрено строительство совмещенного авто- и метротоннеля протяженностью 1,3 км. Там оборудуют по две-три полосы движения в каждом направлении. Тоннель возведут над станцией. Он протянется от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы и станет частью новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он добавил, что строительство начнут после обратной засыпки станции «Южный порт» и переборки действующих тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро.

Благодаря осуществлению этого проекта дорожно-транспортная обстановка в районе станет лучше, а водители получат транзитное сообщение, которое пройдет через всю территорию района, добавили в Градостроительном комплексе.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, первый совмещенный авто- и метротоннель построили в столице для проспекта Маршала Жукова и проложенного под ним перегона «Крылатское» — «Строгино» Арбатско-Покровской линии метро.

«По другой технологии совместили автомобильный и метротоннель при создании участка Сокольнической линии и магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на пересечении с Калужским шоссе», — добавил Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о начале строительства станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро.

В Градостроительном комплексе добавили, что «Мосинжпроект» выступает главным проектировщиком и генподрядчиком при создании новых перегонов и станций столичной подземки. С 2011 года при участии этого холдинга построили и реконструировали 84 станции метро, проложено более 180 км путей, а также возведено 14 электродепо.