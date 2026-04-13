Американский самолет-разведчик с утра летал над Черным морем

Бизнес-джет Bombardier ARTEMIS II вылетел из румынской Констанцы около 8:40 по московскому времени. Он направился в сторону Грузии, не долетел до ее берегов примерно 170 километров и развернулся, после чего проследовал обратно тем же маршрутом.

Этот же самолет регулярно выполняет полеты вблизи Калининградской области.

ARTEMIS II — переоборудованный компанией Leidos под радиолокационную разведку Bombardier Challenger 650. В военной версии он предназначен для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии. По открытым данным, по заказу Пентагона построены две такие машины, вторая выпущена в конце 2022 года.

В последние годы Россия заявляет о росте активности НАТО у западных границ. В альянсе называют это «сдерживанием российской агрессии», российские власти выражают обеспокоенность усилением сил блока в Европе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.