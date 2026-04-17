Запасы на исходе: что происходит с витамином D после зимы

Дефицит витамина D после зимнего периода — распространенное состояние, при котором у многих показатель оказывается ниже референсных значений. Особенно это касается людей, не получавших дополнительного витамина D в холодное время года. За зиму организм расходует запасы, депонированные в жировой ткани и печени, и к весне они могут быть существенно истощены. Об этом РИАМО сообщила врач-превентолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«К весне концентрация витамина D у многих снижается именно в тот момент, когда сохраняется высокая заболеваемость респираторными инфекциями. Этот витамин участвует в регуляции иммунного ответа, влияет на механизмы противовирусной защиты и общую устойчивость организма к инфекциям. При его нехватке чаще отмечаются повышенная утомляемость, снижение работоспособности и более затяжное течение простудных заболеваний», — сказала Сережина.

Как рассчитать норму витамина D

Понять, действительно ли показатель отклоняется от нормы, можно только лабораторно. Оптимальная тактика — выполнить анализ крови и ориентироваться на полученные значения. Это позволяет рассчитать дозировку индивидуально, а не использовать препарат без объективных данных.

«В последнее время эндокринологи пересмотрели подход к профилактическим дозам. Для ребенка ориентир составляет 1 000 МЕ в сутки, для взрослого — 2 000 МЕ. При выраженном снижении показателя объем может быть увеличен, однако схему определяет врач с учетом возраста, массы тела и сопутствующих состояний», — добавила врач.

Полноценное всасывание зависит от работы системы желчеотделения. При заболеваниях печени, патологии желчного пузыря или после его удаления жирорастворимые формы целесообразно заменить на водорастворимые аптечные варианты. В противном случае даже при использовании значительных доз концентрация в крови может оставаться недостаточной.

При необходимости применения больших доз витамина D его назначают совместно с витамином К2. Такое сочетание необходимо для корректного распределения кальция и снижения риска его избыточного отложения в сосудах и мягких тканях.

«Бесконтрольное применение высоких доз может привести к нежелательным последствиям — повышению уровня кальция в крови, риску камнеобразования в почках, нарушениям сердечного ритма. Поэтому при длительном использовании и особенно при увеличенных дозировках рекомендуется периодически выполнять лабораторный контроль», — отметила эксперт.

Для жителей России проблема нехватки витамина D во многом связана с низкой инсоляцией. Даже в теплый сезон интенсивность солнечного излучения часто оказывается недостаточной для полноценного синтеза в коже. По этой причине специалисты все чаще говорят о целесообразности круглогодичной профилактики с ориентиром на лабораторные показатели.

