Биолог назвала сроки появления тополиного пуха в России
Сезон тополиного пуха в разных российских регионах длится с середины мая по июль, а сама «пуховая» фаза цветения тополя занимает 10–14 дней. Об этом заявила научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко, сообщает РИА Новости.
По ее словам, сроки цветения зависят от количества тепла и географического положения региона. Чем южнее, тем раньше созревают плоды-коробочки.
На юге России пух появляется уже с середины мая, в средней полосе — в середине июня, а на Урале, в Западной и Восточной Сибири коробочки вскрываются в конце июня, пик приходится на начало июля.
Пух — это способ распространения семян, который свойственен некоторым видам тополей и ив. Активная фаза вылета пуха в среднем продолжается около двух недель.
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