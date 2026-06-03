Биолог назвала сроки появления тополиного пуха в России

Сезон тополиного пуха в разных российских регионах длится с середины мая по июль, а сама «пуховая» фаза цветения тополя занимает 10–14 дней. Об этом заявила научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко, сообщает РИА Новости .

По ее словам, сроки цветения зависят от количества тепла и географического положения региона. Чем южнее, тем раньше созревают плоды-коробочки.

На юге России пух появляется уже с середины мая, в средней полосе — в середине июня, а на Урале, в Западной и Восточной Сибири коробочки вскрываются в конце июня, пик приходится на начало июля.

Пух — это способ распространения семян, который свойственен некоторым видам тополей и ив. Активная фаза вылета пуха в среднем продолжается около двух недель.

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