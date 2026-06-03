Власти Молдавии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией. Об этом заявил депутат от Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя, сообщают « Известия ».

По его словам, обсуждение аннулирования безвиза ведется в кулуарах внутри правящей партии «Действие и солидарность». Цырдя отметил, что ситуация движется именно к этому решению.

Он также напомнил, что еще недавно никто не верил в выход Молдавии из СНГ, переименование 9 Мая в День Европы или введение штрафа за Георгиевскую ленту, однако сегодня все это уже реальность.

Ранее в Сербии заявили, что не будут отменять безвизовый режим с Россией.

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